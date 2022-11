Übernahmekampf: Duo aus Agnico Eagle & Pan American bietet für Yamana Gold!

Gleich 6,7 Mrd. US-Dollar hatte der südafrikanische Konzern Gold Fields für Yamana Gold aus Kanada geboten. Nun mischt sich ein Duo aus Pan American Silver und Agnico Eagle in den Bieter-Wettbewerb ein und legt einen dezidierten Plan für die Übernahme vor. Gold Fields wird herausgefordert.

Yamana Gold-Übernahme: Abstimmung stand kurz bevor

Am 22. November sollten die Aktionäre von Yamana Gold zusammenkommen, um über das Übernahmeangebot von Gold Fields abzustimmen. Die Südafrikaner hatten insgesamt 6,7 Mrd. US-Dollar für den Goldproduzenten geboten, dessen wichtigstes Asset der 50 Prozent-Anteil an der Malartic-Mine in Kanada ist. Dabei wollte Gold Fields, das schon seit Jahren an einem Ausbau seines Geschäfts außerhalb der Heimat arbeitet, den Deal in Aktien bezahlen. Angesichts des schwierigen Marktumfelds schien die Offerte akzeptabel, inzwischen aber wohl nicht mehr.