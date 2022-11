PVA steigert Umsatz weiterhin zweistellig - Profitabilität dürfte hingegen auf Vorjahresniveau verbleiben



PVA TePla hat gestern Finanzkennzahlen zum Q3 veröffentlicht, die umsatzseitig eine Fortsetzung des zweistelligen Wachstumskurses offenbaren. Die Ergebnisseite ist jedoch von Kostensteigerungen beeinflusst, sodass sich auf EBITDA-Ebene die Profitabilität entgegen unserer Erwartung rückläufig entwickelte.



[Tabelle]



Umsatzentwicklung weiterhin sehr positiv: In Q3 erzielte PVA einen Konzernumsatz von 50,9 Mio. Euro (MONe: 52,0 Mio. Euro). Dabei entwickelte sich vor allem das Segment Industrial Systems sehr erfreulich und verzeichnete mit +52,8% yoy einen spürbaren Erlöszuwachs (13,0 Mio. Euro). Ebenso konnte das Halbleiter-Segment ggü. einer hohen Vorjahresbasis um 5,7% zulegen (37,9 Mio. Euro). Der Konzern-AB von 343,9 Mio. Euro nach 9M (+34,1% yoy) deutet dabei auf eine Fortsetzung des Wachstumskurses in den nächsten Quartalen hin (71,4% Semiconductor Systems). Mit 191,3 Mio. Euro stieg der 9M-Auftragseingang, bereinigt um den Großauftrag Siltronics in Q3/21, um 26,6% yoy (65,4% Semiconductor Systems). So ist in den Auftragsbüchern PVAs u.E. aktuell keine Zurückhaltung bei den Investitionstätigkeiten im Halbleiterbereich zu verspüren.

Profitabilität insgesamt hinter den Erwartungen: Im dritten Quartal erwirtschaftete PVA ein EBITDA von 7,0 Mio. Euro und konnte somit das hohe Margenniveau des Vorjahres nicht wiederholen. Dabei wurde die Ergebnisentwicklung von gestiegenen Bezugspreisen stärker gedämpft als erwartet, wodurch die Profitabilität unter unserer Prognose lag (MONe: EBITDA 7,8 Mio. Euro; 15,0% Marge) und auch im 9M-Vergleich rückläufig ist. Im Hinblick auf die Segmententwicklung konnte der Halbleiterbereich zudem das hohe Profitabilitätsniveau des Vorjahres aufgrund erhöhter Aufwendungen für die Entwicklung neuer Kristallzuchtanlagen nicht halten. Hier liegt die auf Segmentebene berichtete EBIT-Marge bei 13,5% (Vj.: 17,5%; -4,0 PP yoy). Das Industriesegment hingegen überraschte positiv und konnte die Profitabilität mit einer Marge von 11,3% (+3,0 PP yoy) deutlich erhöhen.



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 26,00 Euro



