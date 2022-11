Indien erinnert an Klimafinanzierung von über 100 Milliarden Dollar

NEU DELHI (dpa-AFX) - Indien hat Industrieländer dazu aufgerufen, ihr Versprechen von einer Klimafinanzierung von 100 Milliarden Dollar pro Jahr für Entwicklungsländer einzuhalten. Das Land rief reiche Staaten auch dazu auf, zusätzlich noch mehr Geld zur Verfügung stellen, wie das Umweltministerium in Neu Delhi am Freitag in einer Mitteilung im Vorfeld des UN-Klimagipfels in Ägypten schrieb.

Industrieländer haben ab 2020 eine Zahlung von jährlich 100 Milliarden US-Dollar zur Klimafinanzierung zugesagt. Dabei sollten Emissionen eingespart und Projekte zur Anpassung an den Klimawandel finanziert werden. Dass die Industriestaaten dieses Ziel nicht eingehalten haben, ist längst bekannt. Und es gibt Uneinigkeit darüber, wie die Beiträge überhaupt zu zählen sind.