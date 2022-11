DAX - 10er-EMA im Monatschart erreicht, jetzt abwärts?

In den Vormonaten konnte der DAX in Erholungen in der Extension stets bis in den Bereich des 10er-EMA im Monatschart ansteigen und sackte in der Folge wieder ab. Wahrscheinlich wird dies auch diesmal der Fall sein. Solange die US-Märkte nicht wirklich mitziehen, wird auch der DAX keinen Trendwechsel von Short auf Long durchführen. Die zuvor lange angekündigte Erholung sollte sich jetzt ihrem Ende nähern.

