Werfen übernimmt Immucor, Inc., und erweitert damit seine Präsenz im Bereich der Spezialdiagnostik

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -



- Werfen schließt eine Vereinbarung zur Übernahme von Immucor, Inc. ab, einem in

den USA ansässigen Privatunternehmen mit einer soliden globalen Präsenz in der

In-vitro-Diagnostik für Transfusionen und Transplantationen

- Der Abschluss der Transaktion wird für die erste Hälfte des Jahres 2023

erwartet.



Werfen gab heute bekannt, dass es der Übernahme von Immucor, Inc. von TPG

zugestimmt hat. Immucor ist ein Privatunternehmen mit einer starken globalen

Präsenz im Bereich der In-vitro-Diagnostik für Transfusionen und

Transplantationen. Der Hauptsitz befindet sich in Norcross, Georgia, USA. Mit

dieser Übernahme kann Werfen sein Portfolio an Spezialdiagnostik-Lösungen für

Krankenhäuser und klinische Labore erweitern.