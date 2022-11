NEW YORK (dpa-AFX) - UN-Chef António Guterres hat von Nordkorea ein Ende seiner Raketentests gefordert. "Der Generalsekretär wiederholt seine Aufrufe an Nordkorea, unverzüglich von weiteren provokativen Maßnahmen Abstand zu nehmen und seinen internationalen Verpflichtungen aus allen einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrates uneingeschränkt nachzukommen", hieß es am Freitag aus New York.

Das von Machthaber Kim Jong Un geführte Land testet derzeit in ungewohnt hoher Frequenz wieder Raketen. Beobachter befürchten, dass der erste Atomtest Nordkoreas seit Jahren bevorstehen könnte. Das Thema stand am Freitag auch im UN-Sicherheitsrat in New York auf der Tagesordnung./scb/DP/he