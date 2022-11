NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben sich am Freitag nach dem US-Arbeitsmarktbericht mit einer Erholung schwer getan. Zeitweise klar im Plus, fielen sie in einem nervösen Handel zuletzt wieder zurück. Der Dow Jones Industrial notierte knapp zwei Stunden vor dem Börsenschluss prozentual unverändert bei 32 000,36 Punkten. Auf Wochensicht zeichnet sich damit für den Leitindex ein Verlust von 2,6 Prozent ab. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,06 Prozent auf 3717,52 Zähler.

Für den in den vergangenen Tagen besonders schwachen technologielastigen Nasdaq 100 ging es um weitere 0,26 Prozent auf 10 662,56 Punkte bergab. Hier bleibt das Jahrestief vom Oktober im Blick. Die wohl noch länger steigenden Zinsen in den USA hatten Techwerte in dieser Woche besonders belastet. Die bisherige Wochenbilanz mit derzeit minus 7,7 Prozent für den Nasdaq 100 spiegelt dies wider.