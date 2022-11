Der Kapitalmarkt hoffe auf eine zügige Neubesetzung des Chefpostens bei Adidas, schrieb Analyst Thomas Maul von der DZ Bank. Adidas sucht aktuell einen neuen Chef, der den Konzern wieder auf Kurs bringt. Wegen teils hausgemachter Probleme in China, einer schleppenden Nachfrage in vielen Ländern und steigender Kosten hatte Adidas erst im Oktober die Geschäftsprognose für 2022 zum dritten Mal gesenkt. Puma schlägt sich trotz des schwierigen Konjunkturumfeldes besser.

Die Adidas-Aktien bauten ihre anfänglichen Gewinne rasant aus und gewannen am Ende an der Dax-Spitze gut 21 Prozent. Der deutsche Leitindex ging 2,5 Prozent höher aus dem Handel.

Auslöser der deutlich gegensätzlichen Kursreaktionen war, dass das "Manager Magazin" unter Berufung auf eigene Informationen über den Wechsel an der Spitze von Adidas berichtet hatte. Kurz zuvor hatte Puma bekannt gegeben, dass Gulden nach neun Jahren als Chef seinen zum Jahresende auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird. Arne Freundt wird zum 1. Januar auf Gulden folgen. Knapp eine Stunde nach dem Bericht des "Manager Magazin" bestätigte Adidas, dass man sich in Gesprächen mit dem Puma-Chef über die Nachfolge des amtierenden Vorstandsvorsitzenden Kasper Rorsted befinde.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aussicht auf einen Wechsel des Puma-Chefs Björn Gulden zum Rivalen Adidas hat die Aktien der Sportwarenhersteller am Freitag in unterschiedliche Richtungen getrieben: Die Anteile von Puma gerieten unter Druck und die von Adidas schnellten in die Höhe. Im frühen Handel hatten die Papiere beider Unternehmen noch von der Hoffnung auf eine weniger restriktive Corona-Politik Chinas profitiert. Das Land ist für die Branche ein wichtiger Markt.

