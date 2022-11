Modern Meat konzentriert sich auf aggressiven Expansionsplan für den Vertrieb von Modern Crumble

VANCOUVER, BC, 4. November 2022 - Modern Plant Based Foods Inc., (CSE: MEAT) („Modern Plant Based Foods“) oder (das „Unternehmen“), ein Hersteller von preisgekrönten pflanzlichen Lebensmitteln, freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft „Modern Meat“, ein Hersteller mit Schwerpunkt auf dem Sektor der gefrorenen Fleischalternativen mit der Umsetzung seines aggressiven Expansionsplans begonnen hat, der sich auf sein Produkt Modern Crumble durch zwei der größten nordamerikanischen Lebensmittelhändler - Gordon Food Service (GFS) und Sysco Corporation (Sysco) - konzentriert. Modern Meat richtet sein Augenmerk auf die Ausweitung des Vertriebs von Modern Crumble, indem es neuen und etablierten Unternehmen Co-Packing- und White-Label-Möglichkeiten bietet. Da GFS allein in Kanada über 100.000 Kunden beliefert und Sysco weltweit über 650.000 Kunden betreut, wird der strategische Fokus des Unternehmens auf größeren Restaurantketten und etablierten Herstellern liegen, die nach zusätzlichen Produktionskapazitäten in Kanada suchen.

Modern Crumble ist eine Ersatzprodukt für Hackfleisch auf Basis von Erbsenprotein, Sellerie, Karotten, Zwiebeln, Pilzen und verschiedenen anderen Zutaten, das eine beeindruckende geschützte Rezeptur mit Zutaten bietet, die der Verbraucher kennt und versteht. Modern Crumble weist außerdem einen hohen Ballaststoffgehalt auf, enthält kein Cholesterin und ist reich an Vitaminen wie Vitamin B12, Vitamin B6, Niacin, Thiamin und Eisen, was das Produkt zu einer besseren Wahl macht. „Nach Ansicht der Verbraucher sind die gesundheitlichen Vorteile und die verschiedenen Eiweißquellen die Hauptgründe für den Kauf von Fleisch auf pflanzlicher Basis. Dennoch berichten die beiden beliebtesten Unternehmen für pflanzliches Fleischalternativen - Beyond Meat und Impossible Foods - dass 90 % ihrer Kunden tierische Produkte kaufen“, so das Good Food Institute (GFI) in seinem jüngsten Bericht.

Modern Crumble ist das vielseitigste Produkt des Unternehmens, das in einer Vielzahl von Gerichten verwendet werden kann, darunter Tacos, Hackbraten, Nudelsoßen, Aufläufe, Chili, Pizzen, Shepherd‘s Pie und vieles mehr. Es ist auch eines der profitabelsten Produkte von Modern Meat, was einer der Hauptgründe dafür ist, dass dieser Artikel einen Schwerpunkt im Expansionsplan darstellt. Fact MR berichtet: Die Nachfrage nach Fleischersatzprodukten wurde im Jahr 2021 auf 10 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird bis Ende 2022 voraussichtlich 13 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem jährlichen Wachstum von 30 % entspricht. Es wird erwartet, dass der Umsatz mit Fleischersatzprodukten im Bewertungszeitraum 2022-2032 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 33,6 % auf 235 Milliarden US-Dollar ansteigen wird.