Wall Street ohne Feuer, Marktkommentar von Alex Wehnert

Frankfurt (ots) - An der Wall Street ist das zum laufenden Quartal entzündeteFeuer der Hoffnung schon nach wenigen Wochen niedergebrannt. Während dieAussicht auf eine republikanische Mehrheit im US-Kongress nach denZwischenwahlen in der neuen Woche die Anleger weitgehend kaltlässt, lastet dierestriktive Geldpolitik der Federal Reserve umso stärker auf demInvestorensentiment. Schließlich hatten die Marktteilnehmer im Rahmen derjüngsten Sitzung des Offenmarktausschusses zwar mit einer erneuten Zinserhöhungum 75 Basispunkte gerechnet, sich aber klare Signale für eine Kehrtwende derNotenbank erhofft. Dass die Währungshüter ihren Kampf gegen die hohe Inflationnoch längst nicht als erledigt ansehen, bedeutet einen nicht zu unterschätzendenSchlag für die großen US-Indizes, die mit entsprechenden Kursverlusten in denNovember gestartet sind.Dabei kommt die Wall Street gerade aus einer überraschend starken Phase. Der DowJones legte im Oktober um nahezu 14 % zu und verzeichnete somit seinen bestenMonat seit 1976, während der S&P 500 immerhin um fast 8 % kletterte. Gerade beimmarktbreiten US-Barometer ist aber eine Entwicklung auffällig: Die fünf nachMarktkapitalisierung führenden Werte, die während der langanhaltendenBörsenrally zwischen März 2020 und Ende 2021 einen Großteil der Wertschöpfungdes Index generiert hatten, haben sich nun zur Kursbremse entwickelt. Microsoft,Amazon, Tesla und die A-Aktie von Alphabet schlossen den Oktober mit einernegativen Entwicklung ab, Apple bildete die einzige positive Ausnahme unter denfünf Spitzentiteln.

Dagegen zog der S&P 500 Equal Weight, in dem die Komponenten nicht nachMarktkapitalisierung allokiert, sondern allesamt fix mit 0,2 % gewichtet werden,um 9,7 % an. Dies stellte die stärkste monatliche Performance seit November 2020dar, zugleich weitete sich der Abstand zwischen den Erträgen des S&P 500 EqualWeight und jenen der fünf Mega Caps auf das höchste Niveau seit 2016 aus.Die Analysten von Bloomberg Intelligence sehen diese Divergenz als Beweis dafüran, dass die Wall Street nicht in einem so umfassenden Ausmaß von ihrenschwersten Werten abhängig ist wie weithin angenommen. Zur Wahrheit gehörtallerdings auch, dass selbst der Equal-Weight-Index im laufenden Jahr erst zweiMonate, in denen die fünf führenden Aktien schwächelten, mit Gewinnen abschloss- im Mai rettete er sich dabei nur sehr knapp ins Plus.Der kapitalisierungsgewichtete S&P 500 leidet folgerichtig ungleich stärkerunter schwachen Phasen der Spitzentitel. Und dafür, dass solche schwierigenZeiten auch in den kommenden Monaten bevorstehen, sprechen neben der Aussichtauf weitere kräftige Zinserhöhungen der Federal Reserve auch die jüngstenUnternehmensdaten aus dem Tech-Sektor. Der trübe Konjunkturausblick und diedamit einhergehende sinkende Ausgabebereitschaft von Kunden im Werbegeschäftsetzten Tech-Riesen wie Alphabet und insbesondere Meta Platforms im drittenQuartal zu. Nachdem die Facebook-Mutter Ende Oktober den zweitenvierteljährlichen Umsatzrückgang in Folge und einen scharfen Gewinnrückgangvermeldete, stürzte ihre Aktie binnen eines Handelstages um bis zu 25 % ab.Die Prognose des Social-Media-Konzerns für das Schlussquartal lässt ebenso wenigOptimismus zu wie der Ausblick von Amazon. Mit seinen Erlösschätzungen lag derE-Commerce-Gigant weit unter den Markterwartungen, der Börsenwert desUnternehmens rutschte in der Folge erstmals seit April 2020 unter die Marke von1 Bill. Dollar ab. Die fundamentale Schwäche und die infolge der kontraktivenGeldpolitik weiter erschwerten Finanzierungsbedingungen für Unternehmen drohenalso das weit niedergebrannte Feuer der Hoffnung an der Wall Street erlöschen zulassen.