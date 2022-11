Yealink bringt MeetingBar A10, ein Videokonferenzsystem zur Erfüllung aller Meeting-Anforderungen von kleineren Besprechungsräumen, auf den Markt

Organisatoren von Meetings in kleineren Besprechungsräumen schreckten bisher aufgrund beschränkter Budgets normalerweise vor dem Einsatz von Videokonferenzsystemen zurück. Sie stützten sich zur Durchführung von Videokonferenzen häufig auf USB-Peripheriegeräte, ohne dabei die rasante Weiterentwicklung von Technologien und Lösungen auf dem Videokonferenzmarkt zu berücksichtigen. Doch kleine Besprechungsräume, sogenannte Huddle-Rooms, sind die Arbeitsplätze der Zukunft. Einer kürzlichen Studie des Marktforschungs- und Beratungsunternehmens Frost & Sullivan zufolge werden im Jahr 2025 voraussichtlich mehr als 75 % aller Videokonferenzen in kleineren Besprechungsräumen stattfinden. Das Videokonferenzsystem MeetingBar A10 von Yealink ist kostengünstig und lässt sich zudem sehr leicht einrichten und anwenden.

XIAMEN, China, 4. November 2022 /PRNewswire/-- Yealink (Börsencode: 300628), ein weltweit führender Anbieter von Unified Communications (UC)-Lösungen, hat offiziell die Marktfreigabe seines neuen Videokonferenzsystems MeetingBar A10 bekannt gegeben, das speziell für Meetings in kleineren Besprechungsräumen entwickelt wurde.

Es erfüllt alle Anforderungen von kleineren Besprechungsräumen und der Arbeit im Homeoffice

Das MeetingBar A10 von Yealink erfüllt alle Anforderungen von Besprechungen in kleineren Räumen. Es ist so kompakt, dass es sich für jeden Bereich eignet. Es kann innerhalb weniger Minuten vom Kunden eingerichtet werden und ist schon Sekunden später in Huddle-Space-Meetings einsetzbar.

Im Vergleich zu Lösungen mit USB-Peripheriegeräten hat das MeetingBar A10 außerdem mehr zu bieten: leistungsfähige Video- und Audiofunktionen, eine native Videokonferenzsteuerung und eine Fernsteuerungsverwaltung von Geräten.

Unterstützung führender Videoplattformen

Das MeetingBar A10 von Yealink ist mit führenden Videoplattformen wie Microsoft Teams und Zoom voll kompatibel und wurde für diese vollständig zertifiziert.

Darüber hinaus bietet es als eigenständiges USB-Peripheriegerät zusätzliche Flexibilität. Unabhängig davon, mit welcher Plattform ein Unternehmen beginnt, lässt sich der Übergang bei einer Migration auf eine native Plattform wie Microsoft Teams oder Zoom nahtlos vollziehen.

Kleine Größe, große Leistung

Trotz seiner kompakten Größe bietet das Videokonferenzsystem eine Fülle leistungsfähiger, KI-gestützter Video- und Audiofunktionen. Die KI-gesteuerte Kamera verfügt über präzise Echtzeitfunktionen für Auto-Framing und zur Sprecherverfolgung. Die intelligente Audioanalysetechnologie von Yealink mit Deep Learning beseitigt das Hintergrundrauschen. Dank dieser leistungsstarken Video- und Audiotechnologien hat jeder Teilnehmer in der Videokonferenz einen gleichberechtigten Platz.