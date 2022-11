Michter's ist der am meisten bewunderte amerikanische Whiskey der Welt

Louisville, Ky., Usa (ots/PRNewswire) - Michter's wurde in der zweiten Ausgabe

Top-50-Liste, die von Drinks International herausgegeben wird, zum World's Most

Admired American Whiskey und zum #2 Most Admired Whisky insgesamt ernannt



"Wir sind begeistert von dieser Anerkennung und dankbar für alle, die unsere

Whiskeys genießen" , kommentierte Matt Magliocco, Executive Vice President von

Michter."Es ist eine wunderbare Ehre, von den Experten der Akademie von Drinks

International so hoch bewertet zu werden."