Wirtschaft Energiebranche kritisiert Pläne zur Abschöpfung von Zufallsgewinnen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Pläne der Bundesregierung zur Abschöpfung sogenannter "Zufallsgewinne" bei Stromerzeugern und Ölkonzernen stoßen in den betroffenen Branchen auf Kritik. Sowohl die Vertreter der erneuerbaren Energien als auch der Kohle- und Ölindustrie wehren sich gegen die Höhe und Methode der Gewinnabschöpfung.



Dringend benötigte Investitionen in die grüne Transformation des Energiesektors würden so erschwert, heißt es fast gleichlautend bei den Branchenvertretern, berichtet die "Welt am Sonntag". "Auf der einen Seite sagt der Staat: Bis 2030 brauchen wir erhebliche zusätzliche Kapazitäten an Windkraft und Fotovoltaik, wir müssen die Ausbauziele vervielfachen", sagte Thorsten Kramer, Vorstandsvorsitzender des Braunkohlekonzerns "LEAG". "Auf der anderen Seite greift die Politik genau jenen Unternehmen ins Portemonnaie, die das umsetzen und bezahlen sollen."