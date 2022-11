WOO Network schließt sich dem FinTech Poland-Ökosystem an

Warschau, Polen (ots/PRNewswire) - In Anerkennung der Rolle Polens bei der

Weiterentwicklung und Innovation im Hinblick auf digitale Vermögenswerte in der

Europäischen Union hat sich WOO Network dem Ökosystem von FinTech Poland

angeschlossen, das darauf abzielt, wichtige Erkenntnisse über den innovativen,

sicheren und verantwortungsvollen Kryptovermögensmarkt in dem Land zu teilen.



Polen hat in letzter Zeit einen Anstieg der Anzahl von Menschen, die über

Krypto-Wallets verfügen, verzeichnet, da viele Unternehmen beginnen,

Kryptowährungen als Zahlung zu akzeptieren. Das Land gehört hinsichtlich des

Bevölkerungsanteils mit Krypto-Wallets zu den zehn führenden Ländern in Europa.

Mehr als eine Million Menschen bzw. 2,8 % der polnischen Bevölkerung haben

Krypto-Wallets.