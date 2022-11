Wirtschaft Tafeln verzeichnen 50 Prozent mehr Bedürftige

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Tafeln in Deutschland haben noch nie so vielen bedürftigen Menschen geholfen wie im Moment. "Seit Jahresbeginn verzeichnen wir einen Anstieg der Kundinnen und Kunden von 50 Prozent", sagte der Vorsitzende des Tafel Dachverbands, Jochen Brühl, der "Rheinischen Post" (Samstag).



Insgesamt kämen etwa zwei Millionen Menschen. Gleichzeitig seien die Lebensmittelspenden zurückgegangen. "Rund ein Drittel der Tafeln sind so überlastet, dass sie Aufnahmestopps verhängen mussten", so Brühl.