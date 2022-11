ZEITNEHMER DES METAVERSUMS SCHWEIZER UHRENHERSTELLER PRÄSENTIERT DAS STADION "HUBLOT LOVES FOOTBALL"

Nyon, Schweiz (ots/PRNewswire) - In Zusammenarbeit mit den renommierten

Stadionarchitekten von MEIS und den bahnbrechenden Metaversum-Bauern von Spatial

soll das 1 km lange Stadion für 90.000 Zuschauer die Liebe von Hublot für

Fußball, Design und Gemeinschaft zum Ausdruck bringen.



Der Schweizer Luxusuhrenhersteller Hublot tritt mit der Enthüllung des "Hublot

Loves Football Metaverse Stadium" in das Metaversum ein, eine weitere Premiere

für den offiziellen Zeitnehmer in der Welt des Fußballs. Das Stadion ist eine

Mischung aus Sport, Kunst und digitalen Events. Die Struktur des Stadions ist

vom komplizierten Design des Gehäuses und des digitalen Ziffernblatts, der

kürzlich auf den Markt gebrachten Big Bang e (https://drive.google.com/drive/fol

ders/1CqyjzW10JdIbIzee1gD2roEuPn8sexVD?usp=sharing) von Hublot inspiriert.