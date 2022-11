Im September legten die Vertreter des Unternehmens mehr als eine Million Kilometer zurück, um den XCMG-Kunden Mehrwertdienste zu bieten, wie z. B. die Inspektion von Ausrüstung, Betriebsberatung und Werbung für die X-GSS-App des Unternehmens in Übersee. In den wichtigsten Marktregionen bekräftigten und garantierten sie die Unternehmensstandards: „Antwort innerhalb von 15 Minuten, Ankunft innerhalb von 2 bis 24 Stunden und Fertigstellung der Arbeit innerhalb von 4 bis 48 Stunden."

XUZHOU, China, 5. November 2022 /PRNewswire/ -- XCMG (SHE: 000425), der drittgrößte Baumaschinenhersteller der Welt, hat vor kurzem seine Veranstaltung „Global Service Month" abgeschlossen, bei der rund 3.000 Unternehmen in 50 Ländern und Regionen besucht wurden, um die Zufriedenheit seiner weltweiten Industriekunden aus der Rohstoff-, Energie-, Transport- und Bauindustrie sowie weiteren Branchen zu verbessern.

„Bei XCMG hatte der weltweite Aftersales-Markt im Baugewerbe bei der Forcierung der internationalen Entwicklung stets oberste Priorität", erklärte Lu Chuan, Präsident und stellvertretender Vorsitzender von XCMG Machinery. „In den letzten Jahren haben wir kontinuierlich Investitionen in diesem Bereich getätigt und ein umfangreiches Aftermarket-Netz in Übersee aufgebaut."

„XCMG hat ein Team von fast 4.000 Servicetechnikern in Übersee aufgestellt und seine Kunden weltweit durch das ‚XCMG Global Digital Spare Parts Service Information System (X-GSS)' unterstützt. Wir werden modernste Technologien wie Big Data und 5G in vollem Umfang nutzen, um zeitgerechte und benutzerfreundliche Dienstleistungen anbieten zu können", fügte Lu Chuan hinzu.

Zu den interessantesten Höhepunkten des Global Service Month gehörten die Erfahrungen des Serviceteams in Gabun, Afrika. Das fünfköpfige Team brach Anfang September von der Hauptstadt Libreville aus auf und legte mehr als 2.000 Kilometer zu vier Baustellen in Urwaldgebieten zurück, um die Kunden persönlich vor Ort zu betreuen.

Um zu den Standorten zu gelangen, musste die Gruppe zwei Flüsse mit dem Boot überqueren und dann eine neue, von Bulldozern gebaute Forststraße befahren – eine abenteuerliche Reise von mehr als zehn Stunden. Überall auf der Welt gab es zahllose andere Serviceteams, wie das in Gabun, die während des XCMG Global Service Month über sich hinauswuchsen, um etwas zu bewirken. Die Serviceteams setzen sich aus Ingenieuren und Produktmanagern zusammen, die die Nutzer der Maschinen weltweit bei der Wartung, den Schulungen und anderen professionellen Dienstleistungen unterstützen.

XCMG hat außerdem Pläne angekündigt, gemeinsam mit internationalen Partnern Schulungszentren in mehr als zehn Ländern, wie etwa Thailand und Indonesien, aufzubauen, um lokale Schulungen in Übersee zu unterstützen. So sollen 1.000 Servicetechniker und 10.000 Mechaniker im Ausland neu ausgebildet werden.

Der Global Service Month von XCMG wurde durchweg positiv aufgenommen. „Dank der Hilfe des XCMG-Serviceteams wurde ich aus erster Hand in die Benutzung des X-GSS-Systems eingewiesen", erklärte Herr Supia, ein Kunde aus Indonesien.

Andere Kunden fühlten sich durch das hohe Niveau des Kundendienstes bestärkt. „Ich bin so froh, dass ich einen ZL50GN-Lader gekauft habe, er funktioniert einwandfrei", so Herr Ahmend aus Ghana. „Außerdem gibt mir der perfekte Kundendienst von XCMG ein sicheres Gefühl."

Herr Shakhawat aus Bangladesch war von der Verfügbarkeit der Dienste beeindruckt. „Egal, wann ein Problem auftritt, das XCMG-Serviceteam kann hierher kommen und das Problem auf Anhieb beheben – wirklich großartig!", betonte er.

In Zukunft will XCMG ein multifunktionales System für die Registrierung von Serviceinformationen ausländischer Kunden auf der Grundlage seines bestehenden weltweiten Servicenetzes einrichten. Mit dieser Initiative will das Unternehmen die Qualität der angebotenen Dienstleistungen verbessern.

