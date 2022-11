DAX – Rettung in höchster Not oder doch nur ein weiterer Hoffnungsschimmer?

In diesen Tagen stellt sich zurecht die Frage, ob es ein „Game-Changer“ war, was wir vor einigen Wochen beobachten konnte, oder es sich immer noch um eine Gegenbewegung im übergeordneten Abwärtstrend handelt. Der Ausbruch über die Abwärtstrendlinie, die weniger Bedeutung hat als eine Widerstandslinie, war schon geschafft, als ein erneuter Rückschlag am Donnerstag den DAX erschütterte. Dieser Rückschlag endete aber in einem Doji. Solche Formationen drücken immer Unsicherheit im Markt aus, gleichgültig wovor die Marktteilnehmer Angst haben. Am Freitag kam dann ein kräftiger Schub nach oben. Jetzt bereits davon zu sprechen, dass dies die Rettung in höchster Not gewesen sein und nun ein neuer Aufwärtstrend beginnt ist sicher zu früh. Andererseits zeigt es mit den leicht angestiegenen Umsätzen, dass die Marktteilnehmer allmählich Zuversicht fassen und die Chance auf einen Anstieg mindestens bis zur oberen Begrenzung des Seitwärtstrends durchaus gegeben ist. Allerdings werden auch jetzt wieder Rückschläge kommen, da die Indikatoren im überkauften Bereich z.T. schon Verkaufssignale gegeben haben. Die Kongress-Wahlen am 8.11. in den USA dürften ebenfalls einen Einfluss auf die Wochenentwicklung haben, bevor dann der Fokus auf das Weihnachtsgeschäft gerichtet werden wird.

Dow Jones – Im Zeichen der Wahlen und des Weihnachtsgeschäftes

An den US-Märkten ist die Anstiegsbewegung nicht so signifikant ausgefallen, wie in Deutschland. Hier dürfte die Unsicherheit vor den Kongress-Wahlen am kommenden Dienstag etwas schwerer wirken als am deutschen Markt. Die Indikatoren haben bereits Verkaufssignale generiert und die Abwärtstrendlinie wurde nicht ganz erreicht. Trotzdem gab es auch hier am Freitag einen Schub nach oben. Wichtiger als die Kongress-Wahlen dürfte aber in den USA der Blick auf das Weihnachtsgeschäft sein. Traditionell wird in dieser Jahreszeit der größte Umsatz des Jahres generiert und das ist in Amerika der wichtigste Faktor für die wirtschaftliche Entwicklung. Nach den Wahlen wird sich der Fokus also sehr schnell verändern und dann werden die Weichen für die Märkte gestellt. Trotzdem, oder gerade deshalb liegt vermutlich eine volatile Woche vor uns.