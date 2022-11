Gold ist ein Geschenk für die Ewigkeit. Dies gilt insbesondere für viele asiatische Staaten. Vor allem in Indien und China spielt das Edelmetall bei Fest- und Feiertagen traditionell eine wichtige Rolle – und zwar eine so große, dass diese Ereignisse auch einen nicht unerheblichen Einfluss auf den Goldpreis ausüben.

Gold bietet Sicherheit, Gold hat in den vergangenen Jahrhunderten jede Krise überstanden und Gold ist die Basis – wenngleich sich über Geschmack wunderbar streiten lässt – für schöne und glänzende Schmuckstücke. Es gibt also einige gute Gründe, weshalb Gold häufig zu festlichen Anlässen ins Spiel kommt. Ein gutes Beispiel dafür sind Hochzeiten – zwar nicht ausschließlich, aber vor allem in Indien. Die indische Hochzeitssaison zwischen September und November gilt als so wichtig für den Goldpreis, dass Trader ihr Handeln sogar nach den Hochzeiten ausrichten.

In der Regel kaufen Indiens Juweliere und Goldhändler bereits ab Juli für die Hochzeitssaison ein und füllen ihre Lager. Das passt zur Markt-Statistik: Diese besagt, dass Juli, August und September mit die besten Monate des Jahres für steigende Kurse des Edelmetalls sind. Dass indische Familien daher eine vergleichsweise große Menge des Edelmetalls besitzen, ist die logische Konsequenz. Zwar existieren dazu keine konkreten und verlässlichen Zahlen, doch die Analysten der Investmentbank Macquarie vermuteten vor einigen Jahren in indischen Haushalten rund 18.000 Tonnen Gold mit einem aktuellen Gegenwert von fast 1 Billion Dollar.

Doch nicht nur in Indien, wo die Braut traditionell mit viel Gold ausstaffiert wird, spielt das Edelmetall als Geschenk eine große Rolle, sondern auch rund um das chinesische Neujahrsfest – auch hier überreichen Chinesen gerne gehaltvolle Geschenke. Die Woche aus Neujahrs- und Frühlingsfest heißt in China auch „Golden Week“, wenngleich auch andere Konsumgüter verschenkt werden. Dieser Zeitraum gilt für Goldhändler in China und in einigen Nachbarländern traditionell als der Beste des Jahres. Da Juweliere und Goldhändler nur Umsätze machen, wenn sie volle Lager haben, wirft auch das chinesische Neujahrsfest seine Schatten in der Regel weit voraus.