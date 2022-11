Wirtschaft SPD will Twitter unter strengere Aufsicht stellen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD sieht in der Übernahme des Kurznachrichtendienstes Twitter durch Elon Musk eine Gefahr für die Meinungsfreiheit und droht mit Konsequenzen. "Dass Twitter jetzt von jemandem übernommen wird, der das Netzwerk noch mal viel stärker politischer einsetzen will, halte ich für hochproblematisch", sagte SPD-Chef Lars Klingbeil dem "Handelsblatt".



Sollte die "Meinungsvielfalt" weiter angegriffen werden, müssten die Behörden "konsequent durchgreifen". Auch der SPD-Digitalpolitiker Jens Zimmermann sieht die momentane Entwicklung "äußerst kritisch". Mit einer halbierten Belegschaft werde Twitter die gesetzlichen Anforderungen an die Moderation von Inhalten und den Umgang mit Beschwerden in Europa nicht erfüllen können, sagte Zimmermann der Zeitung.