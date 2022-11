SCHARM EL SCHEICH (dpa-AFX) - Der lange Streit über die Finanzierung von klimabedingten Schäden und Verlusten in ärmeren Ländern ist erstmals Teil der offiziellen Agenda bei einer Weltklimakonferenz. Darauf einigten sich die Teilnehmer aus knapp 200 Staaten beim Auftakt der sogenannten COP27 am Sonntag im ägyptischen Scharm el Scheich. Die Entwicklungsländer, die besonders anfällig sind für Klimaschäden, kämpfen schon lange für förmliche Verhandlungen bei dem Thema. Die COP-Präsidentschaft sprach von einem "historischen Schritt".

Unter dem Begriff "Loss and Damage" wird diskutiert, wie die Folgen des Klimawandels in ärmeren Ländern, die oft weniger zu Schäden beigetragen haben, gemeinsam geschultert werden können. Eine genaue Definition gibt es nicht. Meist werden darunter aber Schäden von Extremwetterereignissen sowie von langsamen Veränderungen verstanden, etwa steigende Meeresspiegel oder Verwüstung. Es geht um Folgen jenseits dessen, woran Menschen sich anpassen können, oder um Situationen, in denen die Mittel für eine Anpassung fehlen.