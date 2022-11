Nach Angaben der Berliner Polizei machte sich das Ferienende auch auf den Straßen nicht deutlich bemerkbar. Bis zum Nachmittag war von größeren Unfällen nichts bekannt. Auch von Staus aufgrund des Reiseverkehrs habe die Polizei keine Kenntnis, sagte eine Sprecherin der dpa. "Die Verkehrslage war normal." Am Montag geht in Berlin und Brandenburg die Schule wieder los./nif/DP/he

Während der Herbstferien 2021 war der Flughafen mehrfach negativ in die Schlagzeilen geraten. Vor allem zum Ferienstart gab es genervte Passagiere in Schlangen vor den Check-in-Schaltern, stundenlange Wartezeiten und zeitraubende Kontrollen von Impfpässen wegen der Corona-Pandemie. Zum Ferienende blieb das von manchen befürchtete Chaos aber auch im vergangenen Jahr aus. An diesem Sonntag lautete das Fazit: "Alles läuft wie geplant."

BERLIN/SCHÖNEFELD (dpa-AFX) - Der letzte Tag der Herbstferien in Berlin und Brandenburg verlief am Hauptstadtflughafen BER ohne größere Störungen. Bis zum Nachmittag habe es weder Flugausfälle noch deutliche Verspätungen gegeben, sagte ein Flughafensprecher am Sonntag. Nach Angaben der Polizei blieb es auch auf der Stadtautobahn und den Berliner Straßen vergleichsweise ruhig: Hinweise auf Staus oder zähfließenden Verkehr habe es nicht gegeben.

