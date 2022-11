Dabei entsteht häufig folgende Problematik: Erfolgen die Entnahmen zu hoch und zu schnell, fehlt das Geld am Lebensende. Bei einer zu vorsichtigen Entnahme entgeht einem womöglich Luxus, den man sich eigentlich hätte leisten können. Bei der Planung des Zusatzeinkommens gilt es also zunächst, von einer realistischen Lebenserwartung auszugehen. Außerdem ist zu berücksichtigen, ob das Vermögen ganz verbraucht werden kann oder ob etwas für die Erben übrig bleiben soll. Für die Umsetzung gibt es üblicherweise zwei Varianten: Bei einer Sofortrente von einer Versicherung sind die monatlichen Zahlungen meist niedrig, dafür sind diese bis zum Lebensende gesichert. Mehr Rendite gibt es mit einer Anlage am Kapitalmarkt, die man sich über einen Entnahmeplan schrittweise auszahlen lässt.

Sofortrente von Rentenversicherer