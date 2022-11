Saudi-Arabiens Future Minerals Forum bewirbt auf der International Mining and Resources Conference in Australien eine neue Super-Bergbauregion

Besucher des FMF-Stands auf der IMARC werden mehr über die bedeutenden Investitionsmöglichkeiten im Bergbau in Afrika sowie in West- und Zentralasien erfahren können. Dazu gehören die Exploration von Platin, Phosphat, Bauxit, Mangan, Kobalt und Gold sowie die Reserven im geschätzten Wert von 1,3 Billionen US-Dollar, die im Arabischen Schild liegen.

„Die Region braucht Investitionen und Fachwissen, um diese riesigen und unzureichend erschlossenen geologischen Reserven zu nutzen und damit eine nachhaltige Zukunft zu unterstützen. Die International Mining and Resources Conference in Australien, die größte und einflussreichste Branchenveranstaltung ihrer Art in der Region, ist die ideale Plattform für das FMF, um Investoren über das beträchtliche Potenzial der Region zu informieren, der Welt eine widerstandsfähige Mineralienlieferkette zu geben", fügte Al-Mudaifer hinzu.

„Um die Netto-Null-Ziele des Pariser Abkommens bis 2050 zu erreichen, gehen Schätzungen davon aus, dass mehr als drei Milliarden Tonnen Mineralien und Metalle und bis zu 1,7 Billionen Dollar an Investitionen in den globalen Bergbau benötigt werden. Vom Westen im Senegal bis zum Osten von Kasachstan hat die aufstrebende 9.000 Kilometer lange Super-Bergbauregion das geologische Potenzial, die Welt mit all den wichtigen Mineralien zu versorgen, die sie benötigt", sagte Seine Eminenz Ing. Khalid Al-Mudaifer, Vizeminister für Bergbau, Saudi-Arabien.

RIAD, Saudi-Arabien, 6. November 2022 /PRNewswire/ -- Nach einer sehr erfolgreichen ersten Ausgabe nahm Saudi-Arabiens Future Minerals Forum (FMF) an der International Mining and Resources Conference (IMARC) in Sydney, Australien, teil, die vom 2. bis 4. November stattfand. Das FMF stellte seine Vision zur Gestaltung der Zukunft des Sektors auf der führenden Branchenveranstaltung vor und bewarb Investitionsmöglichkeiten und strategische Partnerschaften in der aufstrebenden Super-Bergbauregion, die sich von Afrika bis Zentral- und Westasien erstreckt, bei globalen Investoren.

Saudi-Arabiens Future Minerals Forum bewirbt auf der International Mining and Resources Conference in Australien eine neue Super-Bergbauregion

