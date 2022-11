Casio wird das dritte G-SHOCK-Signaturmodell von Rui Hachimura herausbringen

Die neue DW-6900RH ist ein Signaturmodell, das in Zusammenarbeit mit Hachimura entwickelt wurde. Ihr Design beginnt mit der stoßfesten DW-6900, die aufgrund der Reihe von drei Anzeigen auf dem Ziffernblatt als „dreiäugige Armbanduhr" bezeichnet wird, und zeigt die Tateyama-Gebirgskette in der Präfektur Toyama, der Heimat von Hachimura.

TOKIO, 7. November 2022 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. hat heute die Herausgabe der DW-6900RH, eines Neuzugangs in der Reihe der stoßfesten Armbanduhren der Marke G-SHOCK, bekanntgegeben. Die DW-6900RH ist das dritte Signaturmodell, das in Zusammenarbeit mit dem professionellen Basketballspieler Rui Hachimura entwickelt wurde, der in der NBA spielt.

Ziffernblatt und Band-Design inspiriert vom Tateyama-Gebirge in Hachimuras Heimatpräfektur Toyama in Japan

