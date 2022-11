Neu bei Peach Werbeanzeigen bei Netflix

London (ots/PRNewswire) - Peach beteiligt sich an der Einführung von Basic with

Ads von Netflix



Peach (https://www.peach.me/blog/netflix-xandr-press-release/) , der weltweit

führende Anbieter von Workflows für Videowerbung und Auslieferung, hat die

Unterstützung des neuen werbeunterstützten Dienstes Basic with Ads von Netflix

bekannt gegeben.



Parallel zur Einführung des Dienstes hat Peach neue Zielorte eingeführt, die es

Kunden ermöglichen, Werbung an Netflix in mehreren Ländern einzusenden, darunter

dem Vereinigten Königreich, Australien, Deutschland, Frankreich, Italien,

Spanien, Mexiko und Brasilien, und weitere werden folgen. Peach bietet einen

vernetzten Workflow für Werbung, der es Kunden ermöglicht, ihre Werbeanzeigen

direkt aus der Edit-Suite an Netflix zu senden, während gleichzeitig die

bestmögliche Qualität, Formatierung und Genauigkeit sichergestellt wird .