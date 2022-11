FRANKFURT (dpa-AFX) - In der neuen Woche könnten sich die Zwischenwahlen in den USA als zusätzliche Belastung für die Erholungsrally des Dax erweisen. Nachdem zuletzt US-Notenbankchef Jerome Powell mit der Aussage für Verunsicherung gesorgt hatte, dass kein Ende der Zinserhöhungen in Sicht sei, könnte nun "das Ergebnis der US-Kongresswahlen die Kapitalmärkte in Bewegung halten", schrieb Analystin Claudia Windt von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba).

Unter dem Strich sprechen der Helaba-Expertin zufolge die aktuellen Umfragen für einen deutlichen Stimmenzuwachs der Republikaner im Repräsentantenhaus. Hier wäre alles andere als ein Mehrheitswechsel eine handfeste Überraschung. Knapper sei die Sache im Senat. Insgesamt aber stünden die Chancen gut, dass die Republikaner dort auf die für sie nötigen 51 Sitze kommen können. Dann würden die Demokraten ihre Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses verlieren.