Bei aller Krise: Was jetzt für Zuversicht sorgt

Die Fed wird die Zinsen weiter erhöhen – bis zur 5-Prozent-Marke?

Powell stellte klar, dass der Leitzins wohl stärker angehoben werden müsste als zunächst gedacht. Zwar erwarten die meisten Marktteilnehmer, dass die Fed im Dezember ihre Leitzinsen nur noch um 0,5 statt erneut um 0,75 Prozentpunkte anheben wird. Dies kann sich aber auch schnell wieder ändern, wenn nämlich die Daten zum Arbeitsmarkt oder insbesondere die Inflationsrate negativ überraschen. Dann dürfte die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Leitzinsschrittes von 0,75 Prozentpunkten wieder erheblich steigen. Bis zur 5-Prozent-Marke könnte es dann mindestens weitergehen. Eine nachhaltige Erholung an den Aktienmärkten dürfte daher noch etwas auf sich warten lassen.

Aktienmärkte drehen von dunkel-düster auf freundlich

Doch es gibt auch Hoffnungszeichen. Die Gaspreise in Europa sinken aufgrund voller Speicher. Füllstände über 90 Prozent sind die Regel, Belgien hat sogar 100 Prozent erreicht. Mit sinkenden Energiepreisen geht auf der anderen Seite die Inflation zurück. Nicht zu vergessen: Die Maßnahmen der Zentralbanken tragen ihr übriges zur Trendumkehr bei. Und trotz der jüngsten Rückschläge haben die Aktienmärkte wieder von düster auf freundlich gedreht. An den Börsen werden eben Erwartungen gehandelt – und die sind anscheinend gar nicht so schlecht. Und last but not least: Die Lieferkettenschwierigkeiten entspannen sich. Die Probleme sind zwar noch nicht vom Tisch, aber die Unternehmen können mittlerweile besser damit umgehen. Der eine hat neue Lieferanten gefunden, der andere hat wieder mehr ins Lager gelegt. Das war alles schon mal viel schlimmer.

Mit „wunderbaren Unternehmen“ durch schwierige Marktphasen

Trotzdem ist von einer generellen Entwarnung noch lange nicht die Rede. Auch wenn die Hoffnungen in Deutschland und den anderen Industriestaaten auf einer nur sanften Rezession liegen, so ist ein wirtschaftlicher Abschwung wohl nicht zu vermeiden. Wie kommt man als Anleger durch diese Zeiten? Wir vertrauen hier auf unsere „wunderbaren Unternehmen“, wie wir sie nennen. Diese Firmen sind aus unserer Sicht in der Lage, nachhaltig hohe Renditen auf das eingesetzte Kapital zu erzielen. Sie haben ein stabiles, ein langfristig planbares und skalierbares Wachstum. Sie erzielen im Idealfall eine überdurchschnittliche Kapitalrendite von über 20 Prozent, sind nur moderat verschuldet und verfügen über eine gewisse Preissetzungsmacht. Darüber hinaus überzeugen sie durch wirtschaftliche Alleinstellungsmerkmale, den sog. wirtschaftlichen Burggraben.