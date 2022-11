Die Währung EUR/USD handelt aktuell mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 0,995USD an der Börse Forex.

Im weiteren Handelsverlauf dürften Zahlen zur Produktion im verarbeitenden Gewerbe in Deutschland im Blick der Märkte stehen. Zum wird mit dem Sentix-Konjunkturindex für die Eurozone einer der ersten Frühindikatoren für den Monat November veröffentlicht./jsl/mis

Der Dollar war am Freitag nach einem durchwachsenen US-Arbeitsmarktbericht unter Druck geraten. Der Euro ist daraufhin über die Marke von 0,99 Dollar gestiegen.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Montag seine jüngsten Kursgewinne verteidigt. Am Morgen notierte die europäische Gemeinschaftswährung wenig verändert bei 0,9946 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitag auf 0,9872 Dollar festgesetzt.

