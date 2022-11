Der chinesische Präsident Xi Jinping bezog sich am Freitag erneut auf seine Vermeldung gegenüber dem 20. KPC-Nationalkongress und bekräftigte Chinas Engagement für eine Öffnung auf hohem Niveau.

„Offenheit ist eine wichtige treibende Kraft hinter dem Fortschritt menschlicher Zivilisationen und ein inhärenter Weg hin zu globalem Wohlstand und Weiterentwicklung", so Xi per Videoansprache bei der Eröffnungszeremonie der 5. CIIE.

Die diesjährige Ausstellung findet vom 5. bis zum 10. November im chinesischen Wirtschaftszentrum Shanghai statt und es werden Teilnehmer aus 145 Ländern, Regionen und internationalen Organisationen erwartet.

Institutionelle Öffnung

In seiner Rede sagte Xi, dass China mit allen Ländern und allen Parteien zusammenarbeiten werde, um die Chancen seiner institutionellen Öffnung zu teilen. Die Bedeutung der Ausweitung der institutionellen Öffnung wird auch in dem Bericht an den 20. KPC-Nationalkongress hervorgehoben und es wird auf eine hochrangige Öffnung Chinas abgezielt.

Der chinesische Präsident versprach am Freitag auch, dass China die institutionelle Öffnung in Bezug auf Regeln, Vorschriften, Management und Standards stetig ausbauen werde.

Er wies ferner darauf hin, dass China die Strategie zur Modernisierung der an einem Pilotprojekt beteiligten Freihandelszonen umsetzen, die Entwicklung des Freihafens Hainan beschleunigen und die Rolle dieser Zonen als Pilot-Plattformen für eine umfassende Reform und Öffnung nutzen wird.

Die an dem Pilotprojekt teilnehmenden Freihandelszonen (FTZ) in China genießen eine größere Autonomie bei der Erleichterung der institutionellen Innovationen des Landes. Sie haben alle das Gesetz für ausländische Investitionen umgesetzt, um das System zur Förderung ausländischer Investitionen, das Meldesystem für ausländische Investitionen und das Regulierungssystem im Prozess und danach zu verbessern und die legitimen Rechte und Interessen ausländischer Investoren zu schützen.