Wirtschaft Lieferengpässe im Einzelhandel leicht zurückgegangen

München (dts Nachrichtenagentur) - Die Nachschubprobleme der Einzelhändler in Deutschland sind zuletzt leicht zurückgegangen. Allerdings gingen Kunden im dritten Quartal seltener einkaufen, so eine Umfrage des Ifo-Instituts, die am Montag veröffentlicht wurde.



45,7 Prozent der Einzelhändler berichten demnach von weniger Kunden in ihren Läden. 74,9 Prozent kämpften im Oktober noch mit Lieferengpässen (nach 76,5 Prozent im September). "Viele Händler machen sich Sorgen um das Weihnachtsgeschäft", sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe.