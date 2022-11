Spey Resources Corp. schließt Abnahmevereinbarung mit Richlink Capital Pty Ltd.

Vancouver, British Columbia – 7. November 2022 – Spey Resources Corp. (CSE: SPEY) (OTC: SPEYF) (FRA: 2JS) („Spey“ oder das „Unternehmen“) freut sich, bekanntgeben zu können, dass es eine Absichtserklärung („Absichtserklärung“) mit Richlink Capital Pty Ltd. („Richlink“), einer Investmentbank, die internationale Institutionen auf den Lithiummärkten betreut, unterzeichnet hat. Die Absichtserklärung umreißt das Potenzial des Unternehmens, zwei Richlink-Kunden jährlich mit bis zu 20.000 Tonnen Lithiumchlorid zu beliefern, die aus der potenziellen künftigen Produktion von Speys Lithium-Sole-Projekten Incahuasi Salar und Pocitos 2 Salar in der Provinz Salta, Argentinien, stammen.

Die Absichtserklärung sieht vor, dass die Kunden von Richlink einen Vertrag über den Kauf von mindestens 10.000 Tonnen Lithiumchlorid aus der potenziellen künftigen Produktion auf FOB-Basis (frei an Bord) im Hafen von Antofagasta, Chile, abschließen. Der aktuelle, von Trading Economics angegebene Benchmark-Preis liegt bei 577.500 Yuan oder umgerechnet 80.375,78 USD pro Tonne (Stand: 4. November 2022).

Die Verpflichtungen der Parteien unterliegen nach dem zufriedenstellenden Abschluss der Due-Diligence-Prüfung den üblichen Bedingungen, darunter:

die Genehmigung der geplanten Transaktion durch die Vorstände beider Parteien; die Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung durch die Parteien; der Erhalt jeglicher behördlicher Genehmigungen und keine wesentliche nachteilige Veränderung der Geschäftstätigkeit, der (finanziellen oder sonstigen) Situation oder des Vermögens einer der Parteien.

Nader Vatanchi, VP of Corporate Finance des Unternehmens, erklärte: „Da unser Incahuasi-Projekt an das Ganfeng-Projekt angrenzt und die Bohrungen auf Pocitos 2 noch in diesem Monat beginnen sollen, bildet die Absichtserklärung einen weiteren Baustein auf unserem Weg zur erfolgreichen Erschließung unserer Lithiumprojekte. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Sam Zheng und George Su in der Richlink-Niederlassung in Australien und ihren Lithium-Käufern. Unsere Bohr-, Logistik- und Rechtsteams haben sich auf den Beginn der nächsten Erschließungsphase in Argentinien vorbereitet.“