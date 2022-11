FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Dax dürften es die Anleger nach der Kursrally vom Freitag zu Beginn der neuen Handelswoche zunächst ruhiger angehen lassen. Eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den Leitindex nur wenig Veränderung mit minus 0,07 Prozent auf 13 451 Punkte. Auch beim Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeichnet sich kaum Bewegung ab.

Anleger positionieren sich abwartend vor wichtigen Ereignissen im Wochenverlauf, darunter die Zwischenwahlen in den USA und die US-Verbraucherpreise. Sie folgen in Frankfurt erst einmal skeptisch dem internationalen Geschehen, nachdem die US-Börsen am Freitag nach wechselhaftem Verlauf letztlich stark gestiegen waren und die Erholungsrally an der Hongkonger Börse am Montagmorgen weiterging. Beim Dax schauen die Anleger weiter auf die 200-Tage-Linie, die seit Februar nicht mehr getestet wurde. Aktuell verläuft dieser Langfristindikator bei 13 636 Zählern.