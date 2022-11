JEFFERIES stuft Knorr-Bremse auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung der Papiere von Knorr-Bremse bei einem Kursziel von 48 Euro mit "Hold" aufgenommen. Analyst Lucas Ferhani hält die Markterwartungen an das mittelfristige Potenzial im Geschäft mit Systemen für Schienenfahrzeuge laut einer am Montag vorliegenden Studie für zu ambitioniert. Die Herausforderungen seien eingepreist, es gebe aber bessere Chancen im Sektor./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2022 / 16:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2022 / 19:01 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Knorr-Bremse Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 47,60EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Lucas Ferhani

Analysiertes Unternehmen: Knorr-Bremse

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 48

Kursziel alt: 48

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m