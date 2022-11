FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Investmentbank Oddo BHF hat Fuchs Petrolub von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 38 auf 42 Euro angehoben. Die Autobranche sei einer der wenigen aussichtsreichen Endmärkte für 2023, schrieb Analyst Michael Schäfer in einer am Montag vorliegenden Studie. Gegenwind könnte so in Rückenwind drehen und Fuchs auf niedrigem Bewertungsniveau zurückfinden in die Wachstumsspur./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2022 / 15:32 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2022 / 07:37 / MEZ

Die Fuchs Petrolub Pref Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +3,18 % und einem Kurs von 32,46EUR an der Börse Tradegate.