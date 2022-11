Der mit umweltfreundlichem Wasserstoff betriebene Transporter von First Hydrogen steht für erste Testläufe bereit

Vancouver, B.C., 7. November 2022 - Vancouver, British Columbia - First Hydrogen Corp. („FIRST HYDROGEN“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) freut sich bekannt zu geben, dass für seine ersten emissionsfreien leichten Nutzfahrzeuge (LNF) demnächst auf dem Testgelände HORIBA MIRA und einer Teststrecke in der Nähe von Birmingham Testläufe durchgeführt werden.

Diese Woche wurde das erste der Demo-Fahrzeuge des Unternehmens bei einem Druck von 700 bar am Standort ITM/MOTIVE in Rainham, Essex, in der Nähe der AVL-Anlage in Basildon, mit Wasserstoff betankt. Die Befüllung bei 700 bar ist ein wichtiger Leistungsparameter, da bei diesem Druck genügend Energie bereitgestellt wird, um innerhalb weniger Minuten eine Reichweite von 400-600 km für das Fahrzeug zu erreichen. Sofern beauftragt, können die Fahrer im Fahrzeug den Energiespeicher und den Energiefluss am Armaturenbrett des Transporters beobachten.

Die LNF von First Hydrogen wurden für den Einsatz im britischen Straßenverkehr zertifiziert und werden in einer Reihe von Tests unter realen Bedingungen von großen Flottenbetreibern getestet, die sich für die Versuche in Großbritannien ab Januar 2023 registriert haben. Zu den derzeitigen Flotten, die für die Tests mit den LNF vorgesehen sind, gehören große Lebensmittelketten, Infrastruktur- und Versorgungsunternehmen sowie Gesundheitsdienstleister. Die Versuche, die in Zusammenarbeit mit dem Aggregated Hydrogen Freight Consortium (AHFC) durchgeführt werden, ermöglichen es First Hydrogen, für seine LNF der nächsten Generation 2.0 Feedback zu erhalten und zukünftige potenzielle Kunden zu gewinnen. Sie erlauben es außerdem den Flottenmanagern, in ihrem Unternehmen den Betrieb emissionsfreier Wasserstofffahrzeuge zu testen.

Der weltweite Markt für leichte Nutzfahrzeuge (LNF) wird für 2020 auf $ 463,00 Milliarden (US) geschätzt und soll bis 2030 einen Wert von $ 786,50 Milliarden (US) erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,3 % entspricht (Allied Market Research); somit werden LNF zu einer wichtigen Fahrzeugklasse für First Hydrogen im Zusammenhang mit dem Ziel einer emissionsfreien Mobilitätslösung. Der letzte Entwicklungsmeilenstein fällt zusammen mit den Plänen der Europäischen Union, den Verkauf von Benzin- und Dieselautos und -transportern bis 2035 zu verbieten. Die EU-Mitgliedstaaten haben vorläufig vereinbart, ausgehend von den Zahlen von 2021 bis zum Jahr 2030 die CO2-Emissionen für Neuwagen um 55 % und für Neutransporter um 50 % zu reduzieren, wobei letztlich das Ziel verfolgt wird, die CO2-Emissionen für Neuwagen und -transporter bis 2035 um 100 % zu senken.