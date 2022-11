Synova feiert ihr 25-jähriges Firmenjubiläum und die Erfolgsgeschichte des Laser MicroJet® / Das hybride Verfahren kombiniert Laser und Wasser, um neue Materialien mit höchster Präzision zu bearbeiten (FOTO)

Duillier, Schweiz (ots) - Synova, der Schweizer Anbieter von hochmodernen

Laserbearbeitungssystemen, blickt auf 25 Jahre Firmen- und Erfolgsgeschichte

zurück. Das in Duillier im Kanton Vaud ansässige Unternehmen entwickelt, fertigt

und vertreibt seit 1997 CNC-Lasersysteme, die auf der revolutionären

wasserstrahlgeführten Laser MicroJet (LMJ)-Technologie beruhen. Nicht weniger

als 500 Maschinen wurden bislang weltweit ausgeliefert.



Neben der Forschung werden in der modernen, 3000 Quadratmeter großen Anlage von

Synova in Duillier sowohl die Endmontage als auch die Tests mit einer Kapazität

von bis zu 100 Maschinen pro Jahr durchgeführt. Die Produktionskapazität wurde

2021 um eine weitere Montagestätte im deutschen Rottweil erweitert. Weltweit

beschäftigt die Synova-Gruppe über 130 Mitarbeiter und verfügt über ein globales

Netzwerk an Niederlassungen mit Mikrobearbeitungszentren in den USA, Japan,

Indien, Korea, Deutschland, China und den Vereinigten Arabischen Emiraten.