Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Hamburg (07.11.2022) - Durch das neu eingeführte Windenergieflächenbedarfsgesetz zeichnet sich ab, dass sich das Portfolio der zu errichtenden Windenergieanlagen der ME Müritzer Energie AG, einer 100%-Tochter der Aleia Holding AG, weiter erhöhen wird. Frank Thale, Vorstand der ME Müritzer Energie AG, betont deshalb: "Selbst wenn alle bislang diskutierten potentiellen Flächen für die Windkraft im Raum Mecklenburgische Seenplatte im Raumordnungsprogramm aufgenommen werden, ist man immer noch weit vom 2%-Ziel der Bundesregierung entfernt. Wir gehen davon aus, dass wir auf der öffentlichen Sitzung des Planungsverbandes am 14. November Klarheit bekommen und wir danach mit unseren Planungen für die Errichtung und die Finanzierung der Windparks zügig voranschreiten können."