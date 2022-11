9M 2022: Wachstumskurs fortgesetzt; Ergebnissteigerung trotz Sondereffekte; GBC-Ergebnisschätzungen leicht angepasst; Kursziel: 18,70 EUR (bisher: 19,00 EUR); Rating KAUFEN



Im abgelaufenen dritten Quartal 2022 hat die CENIT AG eine deutliche Ausweitung der Umsatzerlöse um 31,0 % auf 41,95 Mio. EUR (VJ: 32,04 Mio. EUR) erreicht und damit die Wachstumsdynamik der ersten beiden Jahresquartale deutlich beschleunigt. Ein wesentlicher Teil des Umsatzwachstums hat jedoch einen anorganischen Ursprung. Denn seit Juni 2022 trägt die erworbene ISR Information Products AG (kurz: ISR) zu den Konzernumsätzen bei. Im dritten Quartal belief sich der anorganische Umsatzbeitrag auf 5,94 Mio. EUR und damit weist die CENIT AG ein organisches Umsatzwachstum in Höhe von 12,4 %. Auf Sicht der ersten neun Monate lag der Umsatzanstieg demnach bei 11,5 % auf 115,86 Mio. EUR (VJ: 103,96 Mio. EUR). Bereinigt um die ISR-Umsätze in Höhe von insgesamt 7,97 Mio. EUR lag das organische Wachstum bei 3,8 %.

Nach den einzelnen Umsatzsegmenten getrennt, wird die erneut überproportionale Umsatzsteigerung der Beratungserlöse (+35,4 %) ersichtlich, während die Eigensoftware-Umsätze (+6,5 %) und die Fremdsoftware-Umsätze (+1,7 %) eine deutlich niedrigere Wachstumsdynamik aufweisen. Da das Geschäft der neu erworbenen ISR größtenteils aus Beratungsleistungen besteht, ist der anorganische Effekt insbesondere in den Beratungsumsätzen zu finden. In diesem Umsatzsegment profitiert die CENIT AG zudem von einer hohen Nachfrage aus dem Aerospace-Bereich sowie grundsätzlich von Aufholeffekten, nachdem während der Corona-Pandemie die Beratungs- und Service-Umsätze jeweils stark zurückgegangen waren.

Die Gesamtumsätze der ersten neun Monate 2022 bestehen in Höhe von 69,52 Mio. EUR (VJ: 68,35 Mio. EUR) und damit einem Anteil von 60,0 % aus wiederkehrenden Umsätzen. Für die weiteren Berichtsperioden liegt damit eine gute Planbarkeit vor.



Im Vergleich zum 11,5 %igen Umsatzanstieg weist die CENIT AG eine unterproportionale EBIT-Steigerung in Höhe von 6,0 % auf 2,58 Mio. EUR (VJ: 2,44 Mio. EUR) und damit eine auf 2,2 % (VJ: 2,3 %) leicht rückläufige EBIT-Marge aus. Zwar hatte die neu erworbene ISR mit 1,00 Mio. EUR zum Konzern-EBIT beigetragen, dem stehen jedoch Akquisitionsnebenkosten in Höhe von 0,16 Mio. EUR gegenüber. Darüber hinaus hatte die CENIT AG im Vorjahr Kurzarbeitergeld in Höhe von rund 1,3 Mio. EUR erhalten, was zu einer entsprechenden Reduktion des Personalaufwands geführt hatte. Schließlich haben sich die Forschungszulagen gegenüber dem Vorjahr um rund 0,50 Mio. EUR reduziert. Vor dem Hintergrund der genannten Effekte ist die EBIT-Entwicklung als Erfolg zu werten.



Rating: Kaufen

Analyst: GBC

Kursziel: 18,70 Euro