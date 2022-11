Hochprofitabler Asset Manager mit eigenem Research-Tool und überdurchschnittlicher Transaktionsgeschwindigkeit. PREOS-Beteiligung soll mittelfristig von 93,1% auf rund 20% reduziert werden.

Die publity AG ist ein Asset Manager, der hauptsächlich Umsatzerlöse über Provisionen für das Finden (Finder's Fee), das Verwalten (Basic Fee) und den Verkauf von Immobilien (Exit Fee) erzielt. Das Verwalten bezieht sich hier auf die sogenannte Manage-to-core-Strategie, in der die Verbesserung der Vermietungssituation und die Mietrenditen im Vordergrund stehen. Über ein eigenes Research-Tool werden umfangreiche Informationen über die rund 9.500 relevanten Immobilien in Deutschland nachgehalten, gepflegt und analysiert. Die standardisierten und formalisierten Prozesse ermöglichen sehr rasche Transaktionen, was einen wichtigen Wettbewerbsvorteil darstellt. Der aktuelle Fokus des Unternehmens liegt auf Gewerbeimmobilien in A-Lagen der Ballungszentren der Top 7 Städte (ausgenommen Berlin). Der Hauptkunde ist die PREOS Global Ofce Real Estate & Technology AG (PREOS) an der die publity zu 93,1% beteiligt ist. PREOS ist ein aktiver Immobilieninvestor, dessen Management eigenständig und größtenteils unabhängig von der publity agiert.



Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 konnten die Umsatzerlöse um 79,6% auf 28,75 Mio. EUR (VJ: 16,01 Mio. EUR) gesteigert werden. Die Umsatzsteigerung geht vornehmlich auf Finder's Fees und Basic Fees zurück, sowie auf der Vermittlung eines neuen Großinvestors für die PREOS. Das Ergebnis verbesserte sich überproportional und das EBIT stieg um 140,9% auf 14,15 Mio. EUR (VJ: 5,87 Mio. EUR) an. Der Grund hierfür liegt in dem Wegfall von Sonderkosten aus dem Vorjahr und in Kostenoptimierungen. Durch Wertminderungen von Finanzanlagen, insbesondere der gehaltenen PREOS-Aktien, in Höhe von 27,47 Mio. EUR kam es zu einem deutlich negativen Finanzergebnis von -24,83 Mio. EUR (VJ: 6,17 Mio. EUR). Die Wertminderungen waren nicht liquiditätsmindernd und sind auf den allgemeinen Markttrend zurückzuführen. Somit lag das Jahresergebnis bei -15,43 Mio. EUR (VJ: 12,08 Mio. EUR).



Rating: Kaufen

Analyst: GBC

Kursziel: 46,50 Euro