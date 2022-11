--------------------------------------------------------------

Österreich (ots) - Endlich Shoppen für Alle ohne schlechtes Gewissen!Das Kaufverhalten hat sich insbesondere in den letzten zwei Jahren sehr starkverändert und sich noch mehr auf den Onlinebereich verlagert.DACH-Studien von McKinsey (https://mck.co/3UaYefc) und Utopia(https://bit.ly/3E5bIDO) aus den letzten 2 Jahren ergaben, dass 78 Prozent derKonsumentInnen bei ihrem Einkauf bereits auf nachhaltige Faktoren achten, 67Prozent der Befragten stehen von sehr nachhaltig orientiert bis problembewusstzu dem Thema und 47 Prozent wünscht sich überhaupt noch mehr Auswahl. Besondersgut schneiden Frauen und die Gen-Z Gruppe ab mit 60 Prozent, die bereit sind,für nachhaltige Produkte mehr auszugeben.Wunsch nach NachhaltigkeitDie in Wien initiierten GREEN SHOPPING DAYS (https://greenshoppingdays.com)finden von 21. bis 28. November statt und sollen das veränderte Kaufverhaltenunterstützen und den Suchenden viel mehr Möglichkeiten bieten. Die Plattformgreenshoppingdays.com ist die zentrale Anlaufstelle für Anbieter nachhaltigerProdukte und Dienstleistungen und allen Menschen, die diese suchen.Insbesondere in der vorweihnachtlichen Zeit ist es schwierig nachhaltigeinzukaufen, weil alle Werbefenster und Aktionen mit Massenprodukten undBilligstangeboten belegt werden.Bewusstes Einkaufen braucht Zeit und in dieser Zeit auch Hilfe. Green ShoppingDays (https://greenshoppingdays.com) schafft Abhilfe, indem Anbieter mitSuchenden verbunden werden."Die Produkte der Partner werden in Bild und Textform bei uns eingebunden undverlinken direkt zum Partnershop. Das bedeutet, dass unsere UserInnen aufunseren Seiten ein interessantes Produkt sehen, das für diesen Anlass etwasverbilligt wurde, klicken darauf und kaufen das Produkt direkt beim Anbieter.Wir verlinken dorthin, verkaufen selbst aber nicht", erklärt Co Founder DanielMijatovic die Plattform.Rettung für die KonsumweltDas Wiener Start-Up möchte ausschließlich eco-friendly Partner und Produktebewerben und sich ganz klar von der "Geiz ist geil!"-Mentalität abgrenzen. DasBewusstsein für die Umwelt und das nachhaltige Einkaufen wird dadurch mehrgestärkt, und alle Beteiligten profitieren davon.In den Studienergebnissen sieht Founder Jovo Nedic ein enormes Potential: "Wirermöglichen den KonsumentInnen einen günstigen und einfachen Einstieg in dieWelt der Nachhaltigkeit, und das auf einer zentralen Plattform mit einem sehrbreiten Angebot in einer kurzen Zeit. Den Partnershops bringen wir eininteressiertes und kaufwilliges Publikum, das sie in dieser Zeit auf keineranderen Plattform finden können. Zusätzlich dazu werden ihre Marketingkostenreduziert"Da für die Green Shopping Days 2022 alle verfügbaren Partnerplätze ausgebuchtsind, können sich interessierte Händler bereits jetzt für das nächste Event imFrühjahr 2023 anmelden.SAVE THE DATE: 21.-28.11.2022https://greenshoppingdays.comLink zur Studie: McKinsey: (https://mck.co/3UaYefc)Link zur Studie Utopia: (https://bit.ly/3E5bIDO)Publikationen:Brutkasten zu GSD - (https://bit.ly/3fDaTsp)Green Shopping DaysGreen Shopping Days sind ein Online Sale Event, das im November 2022stattfindet.Dabei werden mehrmals im Jahr für einen kurzen Zeitraum von 8 Tagen die neuestenund exklusivsten Angebote teilnehmender Online Shops auf greenshoppingdays.compräsentiert.Entdeckst Du ein Angebot, das Dich anspricht, landest Du mit einem Klick beimteilnehmenden Online Shop und kaufst dort ein.Datum: 21.11.2022, 00:00 UhrOrt: onlineÖsterreich, Deutschland, ÖsterreichUrl: https://greenshoppingdays.comPartner bei den Green Shopping Days werden Hier als teilnehmender Parteranmelden (https://greenshoppingdays.de/partner)Pressekontakt:Green Friday GmbHHr. Jovo NedicT: +43 1 417 09 28M: mailto:pr@greenshoppingdays.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/166425/5362779OTS: Green Friday GmbH