Diskussion über langfristigen Einsatz von CCS-Technologie in Mittel- und Osteuropa ist wieder im Gange

Warschau, Polen (ots/PRNewswire) - Das Konsortium, das das CCS4CEE-Projekt

umsetzt, hat soeben eine Reihe von Dokumenten mit dem Titel CCS-Aktionsplan für

Mittel- und Osteuropa (CEE) veröffentlicht, die die nächste Phase des Projekts

abrunden. Die Dokumente zielen darauf ab, den erfolgreichen Einsatz von

Kohlenstoffabscheidung und Speicherung (CSS) in der gesamten Region zu

unterstützen, indem erstmalig ein Strategieplan mit einer Reihe von Maßnahmen in

Bezug auf CCS präsentieren wird.



Die Veröffentlichung enthält drei Dokumente: die Zusammenfassung der nationalen

CCS-Aktionspläne (https://ccs4cee.eu/central-and-eastern-european-ccs-roadmap/)

für zehn Länder (nachstehend aufgeführt), die im Juni veröffentlicht wurde; der

Aktionsplan für die regionale Zusammenarbeit

(https://ccs4cee.eu/ccs-regional-cooperation-roadmap-for-cee/) und die

Verbindungen zwischen dem Aktionsplan für die CEE-Länder und Initiativen auf

europäischer Ebene.

(https://ccs4cee.eu/an-overview-and-assessment-of-european-policy/)





Unsere Analyse bestätigt, dass der erfolgreiche Einsatz von CCS in der RegionCEE besonders wichtig ist, insbesondere der Austausch von Wissen,Forschungserfahrung und Infrastruktur, besonders Speicherstandorte in Staaten,die über ein begrenztes CO2-Speicherpotenzial verfügen, sagte Kamil Laskowskivon WiseEuropa.Für die im Dokument sowie in den nationalen Aktionsplänen dargelegtenspezifischen Lösungen wurden die wichtigsten CCS-Akteure in den Partnerländernkonsultiert. Ohne die Sichtweisen der Beteiligten auf CCS zu berücksichtigen,wäre es nicht möglich, konkrete und umsetzbare Aktionspläne zu entwickeln sowiepräzisere und realistischere politische Empfehlungen undBereitstellungszeitpläne zu unterstützen, erklärte Michal Hrubý vom EUROPEUMInstitut für europäische Politik.Die Endphase des ProjektsDie wichtigsten Höhepunkte der aktuellen Projektphase waren Veranstaltungen fürdie Interessengruppen, die Veröffentlichung nationaler CCS-Aktionspläne und dieProjektkonferenz in Brüssel. Jetzt gewinnt es an Dynamik und tritt in seineletzte Phase ein. Wir werden unser Engagement mit Stakeholdern fortsetzen undgleichzeitig versuchen, mehr Akteure mit Plattformen zu verbinden, die für CCSrelevant sind. Wir möchten auch die Projektentwickler bei ihren Bemühungenunterstützen. Dies werde durch den Aufbau von Kapazitäten undKommunikationsaktivitäten geschehen, verkündete Michal Wendolowski von BellonaEuropa.Über das CCS4CEE-Projekt und das KonsortiumDas CCS4CEE-Projekt zielt darauf ab, die Diskussion über die langfristigeBereitstellung von Kohlenstoffabscheidung und -speicherung (CCS) in der RegionMittel- und Osteuropa (CEE) zu erneuern, was zu neuen Strategien und gemeinsamenProjekten führt. Es umfasst Kroatien, die Tschechische Republik, Estland,Ungarn, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, die Slowakei, Slowenien und dieUkraine. Das Projekt wird von Island, Liechtenstein und Norwegen über dieEuropäische Umweltagentur (EEA) und den norwegischen Zuschussfonds für regionaleKooperation finanziert. Es wird von WiseEuropa geleitet und von der BellonaFoundation als Expertenpartner unterstützt. Weitere Partner sind die EnergyPolicy Group, das Institute for European Integration und Civitta Latvija. DasProjekt wird vom EUROPEUM Institut für europäische Politik unterstützt