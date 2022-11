In den vergangenen Monaten konnten die Aktien der US-Erdöl und Erdgas-Konzerne beträchtliche Kursgewinne erzielen. Immerhin konnten sich Anleger, die in den vergangenen 12 Monaten in der Chevron- (ISIN: US1667641005), der ExxonMobil-(ISIN: US30231G1022) und der ConocoPhilips-Aktie (ISIN: US20825C1045) investiert waren, über Wertzuwächse zwischen 59 und 75 Prozent freuen. Auch nach den starken Kursanstiegen der vergangenen Monate werden die Aktien von Experten als kaufens- und haltenswert eingestuft.

Für Anleger, die den drei US-Aktien in den zumindest eine stabile Wertentwicklung zutrauen, könnte eine Investition in die neue Protect US Öl 22-23-Anleihe der Erste Group interessant sein.