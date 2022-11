Laut einer im BNP Paribas-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse könnte es mit der Netflix-Aktie (ISIN: US64110L1061) wieder nach oben gehen. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Netflix-Aktie stürzte nach ihrem Allzeithoch bei 700,99 USD aus dem November 2021 deutlich ab und fiel auf ein Tief bei 162,71 USD. Nach diesem Tief setzte eine Bodenbildung ein. Mit dem Ausbruch vom 20. Juli über den Widerstand bei 207,38 USD vollendete die Aktie einen kleinen Boden. Anschließend zog der Wert an das Abwärtsgap vom 20. April an. Unterhalb dessen Unterkante lief die Aktie einige Wochen seitwärts. Am 19. Oktober brach sie über die Unterkante nach oben aus, durchbrach dabei auch den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch. Nach einem Hoch bei 305,63 USD setzten aber Gewinnmitnahmen ein.