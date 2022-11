BERLIN (dpa-AFX) - Kurz vor dem Weihnachtsgeschäft sind die Menschen in Deutschland laut einer Umfrage wieder eher bereit, sich etwas anzuschaffen. Der monatelange Abwärtstrend der Verbraucherstimmung halte nicht mehr an, teilte der Handelsverband Deutschland am Montag in Berlin mit. Beim eigenen Einkommen und der Wirtschaftsentwicklung sind die Menschen demnach etwas optimistischer als zuletzt. Zugleich wollten die Menschen aber auch mehr sparen als zuvor.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer