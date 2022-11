Droht in den USA eine Rezession? / Midterm-Wahlen als Stimmungstest für US-Regierung

Berlin, Washington D.C. (ots) - Am 8. November 2022 finden in den USA die

sogenannten Midterm-Wahlen für den US-Kongress statt. Alle zwei Jahre werden

sämtliche Mitglieder des Repräsentantenhauses und ein Drittel des Senats

gewählt. Die Midterms gelten als wichtiger Stimmungstest für die Regierung unter

dem amtierenden US-Präsidenten Joe Biden.



Eine für 2023 drohende Rezession ist eines der Hauptthemen im Wahlkampf. Die

ersten zwei Quartale 2022 waren von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts

(BIP) geprägt (-1,6 und -0,6 Prozent). Das Wachstum von 2,6 Prozent im 3.

Quartal hat die Rezessionsgefahr für 2023 dennoch nicht beseitigt: "Vor dem

Hintergrund einer hohen Inflation von derzeit über acht Prozent und einer sich

eintrübenden Weltwirtschaftslage besteht in den USA weiterhin die Gefahr eines

Wachstumsrückgangs. Insbesondere die massiven Leitzinserhöhungen der

US-Notenbank, welche die Inflation bekämpfen sollen, könnten eine endgültige

Rezession auslösen", sagt Ullrich Umann von Germany Trade & Invest (GTAI) in

Washington D.C.