BMW Group gewinnt die Auszeichnung "Exzellente Nachhaltigkeit" / F.A.Z.-Institut und IMWF verleihen den Preis auf der "11. Responsible Leadership Conference 2022"

Frankfurt am Main (ots/PRNewswire) - BMW Group: Als Avantgardist derMobilitätswende zum Vorreiter für NachhaltigkeitDer Automobilbauer BMW (https://www.bmw.de/de/home.html) Group genießt in denAugen der Öffentlichkeit eine herausragende Reputation für Nachhaltigkeit. Daszeigt die Social-Listening-Studie " Exzellente Nachhaltigkeit 2022(https://www.faz.net/asv/exzellente-nachhaltigkeit/) ", für die das IMWFInstitut für Management- und Wirtschaftsforschung (https://www.imwf.de/) imAuftrag des F.A.Z.-Instituts (https://www.faz-institut.de/) über zwölf Monatehinweg untersucht hat, welchen Ruf rund 19.000 der größten in der Bundesrepubliktätigen Firmen im Hinblick auf ökologische, ökonomische und sozialeNachhaltigkeit im öffentlichen Online-Diskurs genießen. Ein starkes Übergewichtan positiven Erwähnungen in Verbindung mit einer hohen Sichtbarkeit bescherteder BMW Group mit seinen Marken BMW, MINI und BMW Motorrad nicht nur denSpitzenplatz innerhalb der Pkw-Branche, sondern aller untersuchten Unternehmen.In Anerkennung dieses Erfolges zeichnen das F.A.Z.-Institut und das IMWF dentraditionsreichen High-Tech-Automobilhersteller im Rahmen der " 11. ResponsibleLeadership Conference 2022 (https://www.responsibleleadership.de/) " am 10.November in Frankfurt am Main mit dem Preis " Exzellente Nachhaltigkeit 2022 "aus. IMWF-Geschäftsführer Jörg Forthmann hält im festlichen Abendprogramm derKonferenz die Laudatio auf den Preisträger. Für die BMW Group wird AlexanderBilgeri , Leiter der Hauptabteilung Kommunikation Personal, Produktion, Einkauf& Nachhaltigkeit bei der BMW Group, die Auszeichnung entgegennehmen."Nachhaltigkeit bedeutet für die BMW Group weit mehr als elektrische Autos zubauen und zu verkaufen. Das haben wir bereits 2013 bewiesen, als wir mit unseremBMW i3 einen Pionier für umfassende Nachhaltigkeit auf die Straße gebrachthaben. Bereits damals waren Elemente der Kreislaufwirtschaft enthalten. DieseVision treiben wir nun mit voller Kraft voran, um die CO2-Emissionen weiter zusenken und die natürlichen Ressourcen zu schonen. Die BMW Group übernimmt seitGenerationen Verantwortung und verfolgt dabei konsequent einen ganzheitlichenNachhaltigkeitsansatz, der ökologische, soziale und ökonomische Aspektevereint", betonte Alexander Bilgeri im Vorfeld der Veranstaltung.BMW Group: (Nicht nur) Schrittmacher der Elektromobilität Der Münchner Autobauerkonnte sich im Untersuchungszeitraum in der öffentlichen Diskussion vor allemmit Themen aus dem Schlüsselbereich Mobilitätswende als Triebkraft für mehrNachhaltigkeit deutlich und positiv profilieren - zum Beispiel, wenn es umElektromobilität im Allgemeinen, Elektroautos im Speziellen oder auch