Start der Heizperiode - So kann die Landwirtschaft bei der Energieknappheit helfen (AUDIO)

Piding (ots) - Anmoderationsvorschlag: Die Heizperiode ist nun auch bei den

letzten losgegangen, denn trotz hoher Gaspreise muss irgendwann jeder mal seine

Heizung andrehen. Dabei sind die Privathaushalte nur ein Teil der Verbraucher.

Große Mengen an Gas und Strom fallen bei den großen Betrieben in Industrie,

Gewerbe und auch der Landwirtschaft an. Und genau hier könnte man ansetzen, denn

diese Betriebe könnten nicht nur energieautark werden, sondern sogar Energie

liefern. Strom aus PV-Anlagen zum Beispiel, um Gas zu sparen, denn laut

Statistischem Bundesamt wurden allein im ersten Quartal dieses Jahres noch rund

13 Prozent unseres Stroms durch Erdgas erzeugt. Jessica Martin hat sich dazu mit

einem "Zukunftsbauern" unterhalten.



Sprecherin: Zwischen zwanzig- und einhunderttausend Kilowattstunden Strom

braucht ein Landwirtschaftsbetrieb hierzulande pro Jahr, je nach Größe. Dazu

kommen noch zwischen zwei- und zehntausend Liter Dieselkraftstoff. Allerdings

gibt es hier viel Potential zu sparen, so Franz Xaver Demmel, Landwirt der

Molkereigenossenschaft Berchtesgadener Land im Landkreis Bad Tölz.





O-Ton 1 (Franz Xaver Demmel, 25 Sek.): "Ja ganz klar, auf Effizienz gehen.Gerade im elektrischen Bereich von den Maschinen her. Aber mittlerweile auch imDieselbereich gibt's sehr viel Arbeitsmaschinen, die elektrisch betrieben werdenkönnen, die uns schon Richtung 50 Prozent dann Diesel ersetzen können. Undnatürlich in der Energieeffizienz im Stall, von Kühlungen, bis überWärmerückgewinnungen, über energiesparende Lampen, reduzieren wir unserenelektrischen Energieverbrauch so weit wie möglich."Sprecherin: Und das kann jeder Landwirt - zum Beispiel mit dem FörderprogrammZukunftsbauer.O-Ton 2 (Franz Xaver Demmel, 22 Sek.): "Das hat unsere Molkerei BerchtesgadenerLand, zusammen mit Penny ins Leben gerufen. Da wird also der Landwirt belohnt,der sich in der Richtung noch mehr Gedanken macht, mit bis zu zehntausend Euro.Der Landwirt lässt freiwillig seinen Betrieb auf Herz und Nieren, was denenergetischen Sektor betrifft, untersuchen und kann dann für entsprechend guteLösungen dann belohnt werden und dieses Geld abrufen."Sprecherin: Um zur Energiewende beizutragen, gibt es in der Landwirtschaft aberauch noch andere Möglichkeiten.O-Ton 3 (Franz Xaver Demmel, 17 Sek.): "Landwirte könnten in Teilen die neuenGasturbinen darstellen. Weil der Landwirt an sich durch seineSpeicherkapazitäten, die er am Hof vorhält, in den Maschinen oder in denArbeitsspeichern, in der Lage ist, diesen Spitzenstrom aus der Mittagshitze nachabends oder morgens zu verlagern."Sprecherin: Stromspeicher Landwirtschaft also. Allerdings spielt nicht nur dasEnergiesparen eine große Rolle auf dem Hof von Franz Xaver Demmel, sondern auchUmweltschutz und Tierwohl.O-Ton 4 (Franz Xaver Demmel, 27 Sek.): "Wir schauen, dass wir ganz wenigEmissionen haben, über entsprechende Spaltenböden, die dicht sind. Wir schauen,dass man fürs Tierwohl optimale Belüftungsverhältnisse haben, auch Ventilatorenim Sommer, die dann dieTiere kühlen. Sie haben einen Weidegang, wo sie raus können. Also das Tier istvöllig unabhängig im Kontext, kann melken, fressen, raus, schlafen wann esmöchte. Ist da sehr selbstbestimmt. Und da denken wir, sind wir einen ganzgroßen Schritt vorausgegangen."Abmoderationsvorschlag: Der Bauernhof der Zukunft ist nicht nur energetischautark, sondern könnte uns sogar mit Energie beliefern. Die Landwirtschaft kanndamit einen wichtigen Beitrag zur Energiewende leisten. Mehr Infos finden Sie imNetz unter bergbauernmilch.de/de/zukunftsbauer.