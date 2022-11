Frankreichs Notenbankchef Villeroy für weitere Zinsanhebungen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Notenbankchef Frankreichs spricht sich für weitere Zinsanhebungen zur Bekämpfung der hohen Inflation aus, ab einem bestimmten Punkt aber mit geringerem Tempo. Solange die unterliegende Inflation ihren Höhepunkt nicht erreicht habe, sollte die Europäische Zentralbank (EZB) nicht aufhören, die Leitzinsen anzuheben, sagte Francois Villeroy de Galhau in einem am Montag veröffentlichten Interview mit der Irish Times. Villeroy gehört dem geldpolitischen Rat der EZB an.

Als unterliegende Inflation bezeichnen Ökonomen meist die Kernteuerung ohne Energie und Lebensmittel. Diese war, wie auch die allgemeine Inflation, zuletzt auf einen Rekordstand gestiegen. Die allgemeine Teuerung dürfte laut Villeroy ihren Höhepunkt im Laufe des ersten Halbjahres 2023 erreichen.