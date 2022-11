Die junge Surebet Entdeckung auf dem Golddigger Projekt von Goliath Resources (TSX-V: GOT; OTCQB: GOTRF); FRA: B4IF) im Goldenen Dreieck von British Columbia liefert zuverlässig Superlative: Sie wächst extrem schnell und beständig, ist kontinuierlich, umfangreich, dick und in ihrer Gesamtheit hochgradig. Das zeigen die ersten 27 Untersuchungsergebnisse der Bohrkampagne 2022, die das Unternehmen heute veröffentlicht hat. Die Daten belegen, dass sich die strukturgebundene Mineralisierung entlang der Zone Surebet mindestens über 1, 6 Quadratkilometer erstreckt. Die Ergebnisse von 43 weiteren Bohrlöchern der Pads 3, 5, 7, 8, 10, 13, 17, Midwest, West of NE Fault und G, die alle innerhalb der Zone Surebet liegen, stehen noch aus.